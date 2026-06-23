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Festino Santa Rosalia, Simeti “A Palermo eventi straordinari”

ROMA (ITALPRESS) – “Anche quest’anno sarà un Festino ricco di tanti eventi straordinari. Il Festino, che era una festa un po’ più popolare, è diventato un evento di respiro internazionale dove c’è una grande ricerca innovativa ma rispettando la tradizione, quindi, tutto ciò che rappresenta Rosalia per la città di Palermo. Sarà un Festino ricco di tantissime sorprese e di eventi di grandi immagini”. Così Gaspare Simeti direttore grandi eventi comune di Palermo, in occasione della presentazione del 402^ Festino di Santa Rosalia che si svolgerà il 14 luglio a Palermo. “C’è sempre un forte legame della città con la santa, Santa Rosalia è il legame che c’è con la città e con la comunità ma anche con le altre città perché è la patrona di tante altre città e comunità che la vedono come quella donna capace di rompere gli schemi, una donna che si è sottratta all’impegno verso una cosa che non voleva”, ricorda.

xb1/pc/mca2

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