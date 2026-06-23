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Gdf, Mattarella: “Corpo in grado di adeguarsi ai mutamenti della società”

ROMA (ITALPRESS) – La Guardia di finanza è “un Corpo capace di continuità di oltre due secoli e mezzo, testimonianza di attitudine all’innovazione e in grado di adeguarsi ai mutamenti più radicali della società”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l’incontro con il Comandante Generale e una rappresentanza della Guardia di Finanza in occasione del 252esimo anniversario del Corpo, evidenziandone il “legame con la tradizione” e la “capacità di affrontare il futuro, manifestata qui da rappresentanti dei finanzieri in congedo e dei rappresentanti e dei curatori della loro storia”.
(ITALPRESS)
col4/gsl (Fonte video: Quirinale)

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