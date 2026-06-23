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Hi-Tech & Innovazione Magazine – 23/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– Le aziende italiane protagoniste a New York con Smau Italy RestartsUp
– Una tecnologia innovativa per il controllo delle reti fognarie
– Formazione immersiva, premiato un progetto di Open Fiber
– Fare innovazione nel settore pubblico, al Forum PA la proposta del Formez
– Nasce il Security Operation Center di Liguria Digitale
fsc/azn

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