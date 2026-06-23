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Italgas, investimenti per 13 miliardi nel nuovo piano strategico 2026-2032

MILANO (ITALPRESS) – Italgas presenta il Piano Strategico del Gruppo per il periodo 2026-2032. Tra i dati di rilievo gli
investimenti complessivi di 13 miliardi di euro, in crescita del +14,6% rispetto al precedente Piano 2025-2031. Il gruppo punta a una forte crescita industriale e finanziaria, rafforzando infrastrutture sempre più “smart” e integrate e ampliando l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei processi operativi.
f50/col3/gsl

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