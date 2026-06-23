Ultime News

23 Giu 2026 Pestato nel locale: 11 anni e 6 mesi all’aggressore che ora rischia un nuovo processo
23 Giu 2026 Tentato omicidio in piazza Roma, non fu l’imputato a sferrare i colpi: assolto
23 Giu 2026 “Immaginando Gaza”: libro, dibattito e solidarietà al Circolo Arcipelago
23 Giu 2026 Cremonese, forte interesse per il giovane talento Tommaso Berti del Cesena
23 Giu 2026 Protezione Civile, arriva Exe Po 2026: tre giorni di esercitazioni
Video Pillole

Ondate di calore, da Fnomceo i consigli per proteggersi dalle alte temperature

ROMA (ITALPRESS) – Nei prossimi giorni è atteso un ulteriore aumento delle temperature su gran parte del territorio nazionale, con condizioni favorevoli al rischio di colpi di calore. Il ministero della Salute ha rafforzato la campagna informativa per il 2026: sono coinvolti anche i medici di medicina generale, impegnati nella campagna di prevenzione per sensibilizzare i pazienti sui comportamenti corretti da adottare, con particolare attenzione alle persone più fragili, come ha ricordato il vicepresidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Giovanni Leoni.
col3/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...