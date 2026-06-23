Pecoraro “Dalla Campania sfida per il turismo sostenibile nelle aree interne”

NAPOLI (ITALPRESS) – «Le aree interne e i piccoli comuni della Campania possono diventare protagonisti di una nuova stagione di turismo sostenibile, innovativo ed esperienziale. È una sfida concreta che può contribuire ad arginare il fenomeno dell’overtourism che sta interessando molte città e destinazioni tradizionali». Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde ,ex Ministro dell’Ambiente e delle Politiche Agricole e docente di turismo alla Federico II e in altre università intervenendo sul bando regionale che scade il prossimo 1° luglio e che sostiene la realizzazione di itinerari turistici innovativi, enogastronomici ed esperienziali, incentivando l’aggregazione di almeno due comuni confinanti .

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