Ultime News

23 Giu 2026 Pestato nel locale: 11 anni e 6 mesi all’aggressore che ora rischia un nuovo processo
23 Giu 2026 Tentato omicidio in piazza Roma, non fu l’imputato a sferrare i colpi: assolto
23 Giu 2026 “Immaginando Gaza”: libro, dibattito e solidarietà al Circolo Arcipelago
23 Giu 2026 Cremonese, forte interesse per il giovane talento Tommaso Berti del Cesena
23 Giu 2026 Protezione Civile, arriva Exe Po 2026: tre giorni di esercitazioni
Video Pillole

Pecoraro “Dalla Campania sfida per il turismo sostenibile nelle aree interne”

NAPOLI (ITALPRESS) – «Le aree interne e i piccoli comuni della Campania possono diventare protagonisti di una nuova stagione di turismo sostenibile, innovativo ed esperienziale. È una sfida concreta che può contribuire ad arginare il fenomeno dell’overtourism che sta interessando molte città e destinazioni tradizionali». Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde ,ex Ministro dell’Ambiente e delle Politiche Agricole e docente di turismo alla Federico II e in altre università intervenendo sul bando regionale che scade il prossimo 1° luglio e che sostiene la realizzazione di itinerari turistici innovativi, enogastronomici ed esperienziali, incentivando l’aggregazione di almeno due comuni confinanti .

sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...