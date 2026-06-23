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Piano Casa, Tajani “L’abitazione è un patrimonio fondamentale per le famiglie”

ROMA (ITALPRESS) – “Per noi la casa è un patrimonio fondamentale per tutti gli italiani”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajanj, a margine dell’assemblea di Farmindustria. “La proprietà privata per noi fa parte dell’italianità ” ha aggiunto Tajani “purtroppo la sinistra vuole tassare la proprietà privata con le patrimoniali, già ci sono troppe tasse sulla casa, noi diciamo che la casa deve essere sempre più un patrimonio di ogni famiglia italiana, casa uguale italiani”.

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