Pirateria audiovisiva: Barachini “Intermediari del web siano trasparenti”





ROMA (ITALPRESS) – “Come contrastare la pirateria audiovisiva? Serve che gli intermediari del web siano trasparenti, collaborino e non facilitino l’operazione di scavalcamento della legge. Il piracy shield funziona se tutti collaborano a questa battaglia. L’opacità di alcuni intermediari del web non facilita il contrasto alla pirateria ed è necessario che si superi la logica delle cause e delle multe e che questa diventi la battaglia di tutti”. Lo ha detto Alberto Barachini, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria, a margine degli “Stati Generali della lotta alla pirateria tra cooperazione, tecnologia e sicurezza”, evento organizzato dalla Fapav a Palazzo Wedekind a Roma.

(ITALPRESS)

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