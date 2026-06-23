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Pirateria audiovisiva: Mollicone “Italia avanti, non fa sconti a nessuno”

ROMA (ITALPRESS) – “Quel che si può fare è rafforzare lo scudo digitale. Alcuni contenziosi che stanno nascendo a livello internazionale dimostrano che l’Italia è all’avanguardia. Non facciamo sconti a nessuno, per cui anche le grandi piattaforme che ospitano siti pirata non possono trincerarsi dietro la libertà di espressione perché sono responsabili dei contenuti”. Lo ha detto Federico Mollicone, presidente della Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera, a margine degli “Stati Generali della lotta alla pirateria tra cooperazione, tecnologia e sicurezza”, evento organizzato dalla Fapav a Palazzo Wedekind a Roma. (ITALPRESS).
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