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Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 23/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – Nella sedicesima puntata di “Power Talks, il potere della comunicazione”, format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates, Andrea Ruggieri intervista Giuseppe Inchingolo, direttore Comunicazione e Relazioni Esterne del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Una conversazione che parte da una riflessione molto attuale: come si comunica una delle più grandi aziende del Paese, mentre investe miliardi di euro, apre nuovi cantieri e continua a garantire ogni giorno il servizio a milioni di persone? Perché spesso la percezione si ferma all’episodio. E allora la comunicazione assume un ruolo fondamentale. Non quello di nascondere le difficoltà. Ma quello di raccontare perché alcune scelte vengono fatte.
col3/azn

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