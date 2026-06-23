Sequestrati 13 chili di stupefacenti nel cagliaritano, un arresto





CAGLIARI (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale di Cagliari, nell’ambito di un ordinario servizio di controllo economico del territorio a contrasto dei traffici illeciti, nel Comune di Sestu (CA), dopo aver sottoposto a controllo un’autovettura condotta da un italiano di 47 anni, risultato sprovvisto della patente di guida, si sono insospettiti dall’insolito stato di agitazione del fermato e hanno deciso di accompagnarlo alla vicina abitazione.

Arrivati in prossimità dell’ingresso della casa, i finanzieri hanno avvertito un forte odore di sostanza stupefacente provenire dall’interno. È scattata così la perquisizione nell’appartamento, supportata dall’intervento speciale dei cani antidroga. Al termine dell’attività, sono stati sequestrati circa 11,5 chili di hashish e 1 chilo e mezzo di marijuana, oltre che diversi bilancini di precisione e altro materiale idoneo al confezionamento per la successiva rivendita. Le operazioni si sono concluse con l’arresto in flagranza del fermato e il contestuale sequestro dello stupefacente che, laddove immesso sul mercato, avrebbe determinato il conseguimento di un ingente profitto quantificato in circa 150.000,00 euro.

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