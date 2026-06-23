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Tg Economia – 23/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ue-Gb, scambi ancora forti ma il peso di Londra ora è in calo
– Agricoltura, nuove risorse dal ddl ColtivaItalia
– Arte e cultura trainano il turismo italiano
– Superbonus, più controlli sulla grande evasione per recuperare risorse
sat/gsl

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