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Tg News – 23/6/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Milano, agente in moto muore inseguendo auto in fuga
– Napoli, 21enne ucciso dopo lite a calcetto
– Sorelle ritrovate, nonno e compagno madre increduli per arresto
– Ondata di calore in Europa, 40 annegati in Francia
– Indice di vivibilità, il Nord Italia stravolto dal caldo
– Iran, il rebus delle ispezioni nei siti nucleari
– Truffe e vacanze, oltre 4 milioni di italiani nel mirino
– Mezzogiorno e Informazione, a Bari un incontro organizzato dall’Italpress
– Previsioni 3B Meteo 24 Giugno
azn
– Milano, agente in moto muore inseguendo auto in fuga
– Napoli, 21enne ucciso dopo lite a calcetto
– Sorelle ritrovate, nonno e compagno madre increduli per arresto
– Ondata di calore in Europa, 40 annegati in Francia
– Indice di vivibilità, il Nord Italia stravolto dal caldo
– Iran, il rebus delle ispezioni nei siti nucleari
– Truffe e vacanze, oltre 4 milioni di italiani nel mirino
– Mezzogiorno e Informazione, a Bari un incontro organizzato dall’Italpress
– Previsioni 3B Meteo 24 Giugno
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