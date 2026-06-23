Tg News – 23/6/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Milano, agente in moto muore inseguendo auto in fuga

– Napoli, 21enne ucciso dopo lite a calcetto

– Sorelle ritrovate, nonno e compagno madre increduli per arresto

– Ondata di calore in Europa, 40 annegati in Francia

– Indice di vivibilità, il Nord Italia stravolto dal caldo

– Iran, il rebus delle ispezioni nei siti nucleari

– Truffe e vacanze, oltre 4 milioni di italiani nel mirino

– Mezzogiorno e Informazione, a Bari un incontro organizzato dall’Italpress

– Previsioni 3B Meteo 24 Giugno

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