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Tg Sport – 23/6/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– In Figc inizia l’era Malagò, per la panchina spunta il nome di Conte
– Mondiali: l’Argentina di Messi vola ai sedicesimi
– Inter, per Palestra mancano ancora i dettagli
– Juventus, Carnevali punta Kolo Muani per il post-Vlahovic
– Marc Marquez rinnova con la Ducati ufficiale fino al 2028
– Premio Menarini: tra i vincitori anche Milito e Butragueño
– La scherma azzurra si riprende il trono d’Europa
gsl
– In Figc inizia l’era Malagò, per la panchina spunta il nome di Conte
– Mondiali: l’Argentina di Messi vola ai sedicesimi
– Inter, per Palestra mancano ancora i dettagli
– Juventus, Carnevali punta Kolo Muani per il post-Vlahovic
– Marc Marquez rinnova con la Ducati ufficiale fino al 2028
– Premio Menarini: tra i vincitori anche Milito e Butragueño
– La scherma azzurra si riprende il trono d’Europa
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