Ultime News

23 Giu 2026 “Dipingere la disabilità con i colori dell’anima”, al via la mostra di Loredana Fantato
23 Giu 2026 “Che caldo che fa”, nelle case di comunità arriva il “salotto della salute”
23 Giu 2026 Sicurezza, la maggioranza replica a Portesani: “Si riconosca lavoro della Polizia Locale”
23 Giu 2026 Confcommercio, Stanga: “In Piazza Roma poca illuminazione, non è più un luogo sicuro”
23 Giu 2026 A Bonemerse terminato il Grest tutto pronto per il Centro Estivo
Video Pillole

Ue, Moratti “La Brexit insegna, da soli si è più deboli”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Dieci anni fa il Regno Unito scelse la Brexit. Oggi possiamo dire una cosa con chiarezza: da soli si è più deboli. In 10 anni il Regno Unito ha cambiato 6 primi ministri, ha visto rallentare crescita e investimenti, imprese e cittadini hanno dovuto fare i conti con nuovi vincoli burocratici nei rapporti col mercato europeo. Per questo l’Europa non è il problema, è la soluzione”. Lo afferma Letizia Moratti, europarlamentare del Ppe e presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia.
“Nessun Paese europeo, nemmeno il più grande, può affrontare da solo le sfide della globalizzazione, del terrorismo, delle crisi internazionali, dell’immigrazione clandestina e dei rimpatri. Per crescere servono investimenti europei comuni in innovazione, industria, ricerca e infrastrutture – sottolinea Moratti -. Da soli siamo più vulnerabili, insieme siamo più forti”.

sat/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...