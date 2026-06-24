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A Tunisi il Forum Italia-Tunisia, focus su partenariato e investimenti

TUNISI (ITALPRESS) – Rafforzare il partenariato bilaterale e promuovere nuove opportunità di investimento. Questo l’obiettivo del forum economico e commerciale italo-tunisino, che si è svolto a Tunisi e che ha visto una partecipazione ampia di rappresentanti
istituzionali, imprenditoriali e mediatici, oltre a giornalisti della stampa internazionale e locale. A inaugurare i lavori è stato il vicepremier e ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, che ha sottolineato che i due Paesi sono impegnati in un percorso condiviso di crescita, sviluppo, integrazione e rafforzamento delle relazioni strategiche ed economiche.
xt4/mgg/azn

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