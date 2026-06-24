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Agrifood Magazine – 24/6/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Agricoltura, produzione in lieve crescita e occupati in calo
– Il vino traina l’export agroalimentare
– Pesticidi, ricercatori contro la semplificazione delle autorizzazioni
– Ferrero entra nel segmento delle bevande sportive con Estathé Sport
– Agricoltura, produzione in lieve crescita e occupati in calo
– Il vino traina l’export agroalimentare
– Pesticidi, ricercatori contro la semplificazione delle autorizzazioni
– Ferrero entra nel segmento delle bevande sportive con Estathé Sport
mgg/gsl
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