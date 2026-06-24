Ultime News

24 Giu 2026 Siccità del fiume Po, Zanichelli (Aipo): “Difficoltà per irrigazione e navigazione”
24 Giu 2026 “Amici della Cucina Cremonese”: tra tavola e territorio, si chiude il primo ciclo di eventi
24 Giu 2026 Diffamò e calunniò il medico Mario Riccio: 61enne rinviato a giudizio
24 Giu 2026 Coppa Italia Frecciarossa: lunedì 17 agosto Cremonese-Sampdoria
24 Giu 2026 Liti e botte a Sospiro e a Castelleone, intervengono i Carabinieri
Video Pillole

Albano “Grazie a volontari Ail per il supporto a chi cura pazienti ematologici”

PALERMO (ITALPRESS) – “La medicina va avanti, ma soprattutto sull’ematologia sono stati fatti passi da gigante: questo conforta sia me sia le persone che soffrono di malattie ematologiche, insieme alle loro famiglie. Dobbiamo ringraziare tutti i volontari dell’Ail che supportano i ricercatori, i medici e gli operatori sanitari nel concorrere a far stare bene queste persone”. Lo ha dichiarato l’assessore alla Famiglia della Regione Siciliana, Nuccia Albano, a margine dell’incontro ‘Molte vite ricominciano dalla ricerca’, organizzato dall’Ail Palermo-Trapani in occasione della Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma nella sede dell’Ordine dei Medici di Palermo.
xd8/col3/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...