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Amato (Omceo Palermo) “Diagnosi precoce e ricerca decisive contro la leucemia”

PALERMO (ITALPRESS) – La ricerca è il solo strumento attraverso cui “possiamo andare avanti in questa società che ha sempre più bisogno di persone, cure e assistenza continua: assistenza non significa solo assistere il malato, ma un accompagnamento continuo affinché le persone possano avere una vita più dignitosa e serena. Anni fa la leucemia era una condanna a morte mentre oggi, con la ricerca e con tutto ciò che è stato attuato anche in termini di cure preventive o nelle fasi iniziali della malattia, le persone possono essere salvate: servono una diagnosi quanto più precoce possibile, ricerca e opportuna assistenza”. Così Toti Amato, presidente dell’Ordine dei medici di Palermo, a margine dell’incontro ‘Molte vite ricominciano dalla ricerca’, organizzato dall’Ail Palermo-Trapani in occasione della Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma nella sede dell’Ordine dei Medici di Palermo.
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