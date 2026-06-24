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Bce, Tridico “Rialzo tassi d’interesse è un errore di eccessiva prudenza”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La nostra interpretazione sull’aumento dei tassi di interesse recentemente varati dalla BCE non ci vede concordi perché in un periodo come questo, già aggravato da costi eccessivi sul mercato soprattutto dei beni energetici, avere un incremento dei tassi di interesse grava poi sulle famiglie, per quanto riguarda i mutui”. Così Pasquale Tridico, eurodeputato del Movimento 5 Stelle, commentando in un’intervista alla Italpress la stretta monetaria decisa da Francoforte.

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