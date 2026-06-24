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Cinema & Spettacoli Magazine – 24/6/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– “Supergirl”, nuovo film DC con Milly Alcock
– “Good Luck, Have Fun, Don’t Die”, il ritorno di Gore Verbinski
– “Cos’è l’amore”, commedia di Fabien Gorgeart
– “Minions & Monsters”, nuovo capitolo della saga
– “Supergirl”, nuovo film DC con Milly Alcock
– “Good Luck, Have Fun, Don’t Die”, il ritorno di Gore Verbinski
– “Cos’è l’amore”, commedia di Fabien Gorgeart
– “Minions & Monsters”, nuovo capitolo della saga
mgg/gsl
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