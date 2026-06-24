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Comunali, Fontana “Salvini e Sardone nomi validi per Milano”

MILANO (ITALPRESS) – “Sono state fatte delle primarie all’interno della Lega, di una parte del centrodestra, e sono emersi due nomi: innanzitutto quello di Salvini e poi quello dell’europarlamentare Sardone. Sono due nomi di cui chi dovrà fare le scelte dovrà tenere conto”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, in merito al candidato sindaco di Milano, ribadendo che i nomi usciti dalla consultazione sono “due nostri rappresentanti di punta”.

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