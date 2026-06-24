Evola (UniCredit) “Con Ail partnership di lungo corso nella lotta a leucemia”





PALERMO (ITALPRESS) – Quella con Ail “è una partnership di lungo corso, a livello non solo locale ma nazionale in tante iniziative. Come UniCredit facciamo anche da cassa di risonanza ai loro interventi sul territorio: tutto ciò si inquadra in una particolare attenzione che abbiamo per tutte le associazioni di volontariato, perché vogliamo andare oltre il core business della banca e supportarle con il ruolo di facilitatori per la loro azione, attraverso diversi strumenti tra cui la gestione dei fondi di Carta etica, la nostra Banking Academy e il portale Il mio dono”. Così il responsabile Sviluppo territorio Sicilia di UniCredit, Vincenzo Evola, a margine dell’incontro ‘Molte vite ricominciano dalla ricerca’, organizzato dall’Ail Palermo-Trapani in occasione della Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma nella sede dell’Ordine dei Medici di Palermo.

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