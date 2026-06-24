Interventi Costa Sud Palermo, Lagalla “Non è un libro dei sogni”

PALERMO (ITALPRESS) – “È un giorno in cui facciamo il punto e forniamo una proposta sistemica di intervento sull’area sud della città, che comprende come noto più quartieri ed insiste complessivamente sulla seconda circoscrizione. È il terzo masterplan che presentiamo, essendo stati gli altri due dedicati come noto in collaborazione con il governo nazionale il primo, per Borgonuovo, e il secondo sullo Zen”. Queste le parole del Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, intervenuto a margine della presentazione del masterplan degli interventi in corso di realizzazione nell’area della Costa Sud della città, avvenuta presso l’Ecomuseo del Mare. “Si tratta non di un libro dei sogni – prosegue il primo cittadino -, ma di una puntualizzazione precisa dello stato degli interventi, della loro progettazione, della loro esecutività e quindi anche della loro tempistica. A dimostrazione che esiste per ciascuno degli interventi che presentiamo una copertura finanziaria e una procedura in corso – continua Lagalla – Come dico sempre, Roma non si è fatta in un giorno, e nemmeno Palermo cambierà in un giorno. A questa questa amministrazione tutto può essere imputato – puntualizza – fuorché il fatto di avere razionalmente pensato a un processo di rigenerazione urbana, alla quale si associa una rigenerazione sociale che parta dalle periferie. Perché come ci insegnano anche gli eventi di cronaca, se non si riparte dalle periferie probabilmente abbiamo poche possibilità di ritrovare agibilità sociale vivibilità ed equità in questa città”.

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