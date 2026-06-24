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Italia-Austria, Crosetto vede Tanner “Dichiarazione d’intenti su forze armate”

ROMA (ITALPRESS) – “Cordiale e proficuo incontro con l’omologa austriaca Klaudia Tanner”, un’occasione “per approfondire la comune visione di una difesa europea continentale capace di superare il perimetro dei 27 Stati, rafforzando coordinamento, interoperabilità e capacità condivise”. Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto. Al centro del colloquio un focus sui dossier di comune interesse: dal sostegno all’Ucraina alla stabilità in Medio Oriente, Libano e futuro UNIFIL, Balcani occidentali, aree la cui sicurezza incide direttamente su equilibri europei e mediterranei. Attento esame anche sul tema minacce ibride, che richiedono cooperazione sempre più stretta per rafforzare resilienza delle nostre società, proteggere infrastrutture critiche e migliorare capacità di prevenzione e risposta.

col4/mca2
(Fonte video: Ministero della Difesa)

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