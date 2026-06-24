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Salini “Tra Europa e Stati Uniti asse strutturale nonostante Trump”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La politica internazionale e la comunità diplomatica sanno bene che in questa sgradevole polemica che parte da Trump e che a volte tocca singoli paesi compresa l’Italia, le responsabilità europee non esistono dal punto di vista della narrazione politica: nessuna provocazione è mai arrivata dai paesi europei”. Lo ha dichiarato Massimiliano Salini, eurodeputato di Forza Italia, commentando le recenti tensioni tra Roma e Washington.

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