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Spazio, Mariani (Leonardo) “Con Airbus creiamo campione europeo”

ROMA (ITALPRESS) – “Sullo spazio da oltre 20 anni Leonardo ha messo in pratica l’esigenza di avere una joint-venture con la Thales di cui siamo estremamente contenti, vogliamo espanderla per renderla ancora più europea con l’ingresso di un terzo socio, Airbus, ovviamente creando un vero campione europeo che possa competere a livello continentale e globale”. Così Lorenzo Mariani, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo, a margine dell’evento “Connext Filiere. Aerospazio, Difesa e Sicurezza” organizzato da Confindustria.

xb1/sat/azn

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