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Spazio, Villadei “L’Italia ha competenze solide”

ROMA (ITALPRESS) – “Lo spazio sta diventando una dimensione sempre più importante per diversi settori. La partita che si gioca nello spazio è molteplice, una partita di tipo economico, tecnologico, scientifico, geopolitico. L’Italia nello spazio ha sempre giocato un ruolo fondamentale da quando nel 1964 diventò il terzo Paese nella storia a lanciare un satellite. Ha delle competenze industriali molto solide, molto forti”. Lo afferma il colonnello dell’Aeronautica Militare e astronauta Walter Villadei, a margine dell’evento “Italia nello spazio”, alla Camera.

sat/gtr
(Fonte: Camera dei Deputati)

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