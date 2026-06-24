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Tg Economia – 24/6/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Mercato auto UE in ripresa, a maggio vendite in aumento del 3,2%
– Turismo, nuove risorse per la transizione energetica
– Italgas, nel nuovo piano strategico investimenti per 13 miliardi
– Fatture elettroniche, il phishing via PEC la nuova truffa online
– Mercato auto UE in ripresa, a maggio vendite in aumento del 3,2%
– Turismo, nuove risorse per la transizione energetica
– Italgas, nel nuovo piano strategico investimenti per 13 miliardi
– Fatture elettroniche, il phishing via PEC la nuova truffa online
sat/gsl
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