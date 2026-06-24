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Tg News – 24/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Botta e risposta Rutte-Crosetto, Trump critica Senato Usa
– Afa, aumentati del 15% gli accessi al Pronto Soccorso
– Lucca: uccide moglie e figlio, poi sale su tetto di casa, arrestato
– Scarcerato Gianni Alemanno: “Esco da innocente”
– Corte Conti: Irpef grava per 82% su dipendenti e pensionati
– Caccia, estese aree consentite e specie cacciabili
– MotoGp, Ducati annuncia separazione da Bagnaia a fine stagione
– Meloni: “Importante mantenere solido rapporto Europa-Usa”
– Previsioni 3B Meteo 25 Giugno
azn

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