Video Pillole
Tg Sport – 24/6/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– MotoGP, Bagnaia e la Ducati si separano dopo otto anni
– Mondiali, il Portogallo di Ronaldo ne fa cinque
– Inter, ribaltone Palestra, va al Chelsea per 55 milioni
– Juventus, idea scambio Thuram-Kolo Muani con il Psg
– Figc, Conte apre alla Nazionale, Gattuso alla Lazio
– Tennis, entry list di lusso a Palermo
– La Coppa del Mondo di skateboarding illumina Roma
/gtr
– MotoGP, Bagnaia e la Ducati si separano dopo otto anni
– Mondiali, il Portogallo di Ronaldo ne fa cinque
– Inter, ribaltone Palestra, va al Chelsea per 55 milioni
– Juventus, idea scambio Thuram-Kolo Muani con il Psg
– Figc, Conte apre alla Nazionale, Gattuso alla Lazio
– Tennis, entry list di lusso a Palermo
– La Coppa del Mondo di skateboarding illumina Roma
/gtr
© Riproduzione riservata