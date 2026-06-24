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Tg Sport – 24/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– MotoGP, Bagnaia e la Ducati si separano dopo otto anni
– Mondiali, il Portogallo di Ronaldo ne fa cinque
– Inter, ribaltone Palestra, va al Chelsea per 55 milioni
– Juventus, idea scambio Thuram-Kolo Muani con il Psg
– Figc, Conte apre alla Nazionale, Gattuso alla Lazio
– Tennis, entry list di lusso a Palermo
– La Coppa del Mondo di skateboarding illumina Roma
/gtr

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