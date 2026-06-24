Tosi “Trump arrogante, dopo le elezioni il rapporto sarà più solido”





BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Meloni si è dovuta adeguare ai comportamenti di questo personaggio, che ha un problema evidentemente anche legato all’età perché da un punto di vista istituzionale è uno screanzato, comunica come un bambino dell’asilo, arrogante e ricattatorio”. Così Flavio Tosi, esponente di Forza Italia, commentando con la Italpress le tensioni nei rapporti con la Casa Bianca.

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