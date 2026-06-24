Ultime News

24 Giu 2026 Il PalaRadi dice addio al parquet che ha fatto la storia del basket cremonese
24 Giu 2026 Tre nuovi commissari in servizio in Questura: “Con loro, maggiore impulso alla polizia”
24 Giu 2026 Consorzio Agrario di Cremona, il nuovo servizio digitale per la gestione dei Quaderni di Campagna
24 Giu 2026 “EXE PO 2026”, anche il Comune di Cremona attivo nell’esercitazione
24 Giu 2026 “ComeTe”, più opportunità ai minori in difficoltà per scoprire passioni e talenti
Video Pillole

Tosi “Trump arrogante, dopo le elezioni il rapporto sarà più solido”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Meloni si è dovuta adeguare ai comportamenti di questo personaggio, che ha un problema evidentemente anche legato all’età perché da un punto di vista istituzionale è uno screanzato, comunica come un bambino dell’asilo, arrogante e ricattatorio”. Così Flavio Tosi, esponente di Forza Italia, commentando con la Italpress le tensioni nei rapporti con la Casa Bianca.

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...