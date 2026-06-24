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Tumori gastrointestinali, casi in aumento tra under 50

ROMA (ITALPRESS) – “Il tumore dello stomaco non è in espansione come può esserlo quello del pancreas: nonostante tutto la sua incidenza rimane importante nei paesi orientali e anche nel nostro paese è intorno al 4-5%; ha una mortalità piuttosto elevata, perché il 70% dei casi diagnosticati purtroppo non ce la fanno”. Così Giovanni De Manzoni, direttore dell’unità operativa complessa di Chirurgia dell’esofago e dello stomaco presso l’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, intervistato per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

col3/gsl

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