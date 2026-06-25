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Bankitalia, Trequattrini ” ‘Risanamento conti in Sicilia progresso importante”

PALERMO (ITALPRESS) – ‘Il risanamento dei conti pubblici regionali è un progresso importante. La ripresa degli investimenti pubblici è un segnale incoraggiante. I fondi europei e il Pnrr offrono risorse straordinarie. Il rallentamento del 2025, con il Pil regionale allo 0,6% rispetto all’1,8% del 2024, segnala che la crescita degli anni precedenti era sostenuta anche da stimoli temporanei e che la trasformazione strutturale non è ancora consolidata. Completarla richiede competenze, continuità di impegno e visione strategica: la direzione è quella giusta, il passo va consolidato’. Lo ha detto Gian Luca Trequattrini, vicedirettore
generale della Banca d’Italia, nel suo intervento durante la presentazione al pubblico del rapporto annuale ‘L’economia della
Sicilia’ nella sede della Banca d’Italia a Palermo.

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