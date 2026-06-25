Buonfiglio “Chiesto riconoscimento Coni come istituto formazione safeguarding”





ROMA (ITALPRESS) – “Serve percorrere una strada chiara e senza scorciatoie, con l’obiettivo di costruire rispetto e mentalità in modo da combattere ogni forma di discriminazione. Vogliamo agevolare la meritocrazia e l’equity e penso che abbiamo fatto dei passi in avanti in questi anni”. Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, a margine dell’evento “Equità e sicurezza: le due leve dello sport che verrà”, promosso da ASC, a Roma. “Per quanto riguarda il safeguarding, la settimana scorsa ho chiesto al ministro Abodi che il Coni venga riconosciuto come istituto deputato a curare la formazione e i criteri per fare safeguarding. Siamo presenti, siamo preparati e siamo determinati per raggiungere i nostri obiettivi”, prosegue il numero uno del Comitato olimpico italiano.

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