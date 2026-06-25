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Buonfiglio “Malagò in Figc? È un leader, componenti condividano cambiamento”

ROMA (ITALPRESS) – “Non avevo dubbi perché in una situazione così difficile è necessario avere un leader e Malagò lo è e sa accettare sfide importanti. Mi auguro che le componenti del calcio condividano il cambiamento necessario che c’è da fare”. Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, a margine dell’evento “Equità e sicurezza: le due leve dello sport che verrà” a Roma, riguardo l’elezione di Giovanni Malagò a nuovo presidente della Figc. Sul rapporto tra calcio e politica: “Malagò uomo giusto per rinsaldare rapporti con la politica? Io rispondo per il Coni”.
mec/glb/gtr

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