Buonfiglio “Malagò in Figc? È un leader, componenti condividano cambiamento”





ROMA (ITALPRESS) – “Non avevo dubbi perché in una situazione così difficile è necessario avere un leader e Malagò lo è e sa accettare sfide importanti. Mi auguro che le componenti del calcio condividano il cambiamento necessario che c’è da fare”. Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, a margine dell’evento “Equità e sicurezza: le due leve dello sport che verrà” a Roma, riguardo l’elezione di Giovanni Malagò a nuovo presidente della Figc. Sul rapporto tra calcio e politica: “Malagò uomo giusto per rinsaldare rapporti con la politica? Io rispondo per il Coni”.

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