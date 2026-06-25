Casa, nel primo trimestre prezzi in aumento





ROMA (ITALPRESS) – Accelera il mercato immobiliare italiano nei primi tre mesi del 2026. Secondo le stime provvisorie dell’Istat, l’Indice dei prezzi delle abitazioni, riferito agli immobili acquistati dalle famiglie per uso abitativo o investimento, registra un aumento dell’1% rispetto al trimestre precedente e del 5,2% su base annua. L’incremento interessa sia le abitazioni di nuova costruzione sia quelle già esistenti. Le prime mostrano un netto recupero dopo la flessione registrata negli ultimi mesi del 2025, mentre le seconde continuano a crescere, pur con un ritmo leggermente meno sostenuto rispetto alla rilevazione precedente. L’andamento dei prezzi si inserisce in un contesto di mercato più dinamico. Crescono infatti anche le compravendite nel comparto residenziale, segnale di una domanda che continua a mantenersi vivace. Guardando al confronto con il trimestre precedente, l’aumento dell’indice generale è sostenuto esclusivamente dalle abitazioni già esistenti, mentre le nuove costruzioni evidenziano una contrazione dei prezzi.

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