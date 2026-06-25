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Da Intesa Sanpaolo 720 milioni al Terzo Settore, 2,2 miliardi di impatto sociale
MILANO (ITALPRESS) – 720 milioni di euro di finanziamenti di Intesa Sanpaolo a oltre 2.500 iniziative sociali hanno generato 2,2 miliardi di euro di impatto sociale atteso e benefici per 11 milioni di persone. E’ quanto emerso nel corso di un incontro, il primo di quattro previsti, promosso a Milano dalla Direzione Impact di Intesa Sanpaolo, struttura della Divisione Banca dei Territori che supporta gli Enti del Terzo Settore.
f50/fsc/gtr
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