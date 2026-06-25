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Emergenza caldo a Milano, Sala “Soluzioni estemporanee sono solo palliativi”
MILANO (ITALPRESS) – Sul problema del caldo eccessivo negli asili comunali “soluzioni estemporanee non ci sono. Ormai siamo un po’ abituati a queste estati, che vuol dire che da un lato, proprio perché le stiamo vedendo, Milano e la città metropolitana devono lavorare sulla questione del climate change facendo tutto il possibile. Dall’altro lato però questa è una realtà e quindi
dovremmo adattarci sempre di più. Però le misure estemporanee sono solamente dei palliativi che a volte la politica usa, ma non
corrispondono alla verità”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di un evento del Partito Democratico sul trasporto pubblico lombardo.(ITALPRESS).
dovremmo adattarci sempre di più. Però le misure estemporanee sono solamente dei palliativi che a volte la politica usa, ma non
corrispondono alla verità”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di un evento del Partito Democratico sul trasporto pubblico lombardo.(ITALPRESS).
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