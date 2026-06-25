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Inaugurato in Sicilia Iberdrola Fenix, impianto fotovoltaico da 243 MW

CATANIA (ITALPRESS) – Un’infrastruttura strategica per lo sviluppo delle rinnovabili in Italia. È stato inaugurato Iberdrola Fenix, il nuovo impianto fotovoltaico in Sicilia da 243 MW, il più grande realizzato dal Gruppo Iberdrola nel Paese. Situato nei comuni di Belpasso, Centuripe e Paternò, tra le province di Enna e Catania, Iberdrola Fenix è in grado di produrre circa 400 GW di energia rinnovabile l’anno, una quantità sufficiente a coprire il fabbisogno energetico equivalente di circa 140.000 abitazioni.
fsc/azn

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