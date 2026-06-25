Lombardia, Fontana “Regione pronta per crisi idrica ed emergenza caldo”

MILANO (ITALPRESS) – Contro il caldo eccessivo, in Lombardia “abbiamo adottato tutte le misure più importanti, come quelle legate, per esempio, legate alla salvaguardia degli orari più caldi della giornata per quanto riguarda certi lavori. Stiamo ponendo in esso una serie di iniziative per rafforzare le risposte dei nostri pronto soccorsi, perché sono sottoposti ad un accesso sicuramente superiore alla norma. Diceva oggi l’assessore superiore del 15-20% rispetto alla media. E stiamo anche, da un altro punto di vista importante, cercando di avere i nostri ospedali nelle condizioni anche di sopportare eventuali, improvvisi e imprevisti black out elettrici”. Lo ha precisato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell’evento “Rethinking manufacturing” di Assolombarda. Inoltre, ha proseguito il governatore lombardo, “stiamo attuando iniziative per contrastare quella che potrebbe diventare una crisi idrica se il clima non cambierà. Questo tavolo è un tavolo sempre aperto, hanno già iniziato”. Per esempio, “in questi mesi sono stati poste in essere una serie di misure proprio per fare in modo che si risparmiasse l’acqua, che il livello dei laghi si alzasse, che i bacini alpini fossero il più pieni possibile, proprio per eventualmente utilizzare questa risorsa se dovesse verificarsi una crisi idrica”, ha concluso Fontana. (ITALPRESS)

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