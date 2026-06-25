Mattarella “Percorso compiuto dall’Italia repubblicana è motivo di orgoglio”

ROMA (ITALPRESS) – “Il percorso, il progresso che l’Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni, è motivo di orgoglio per il popolo italiano e insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della seduta solenne di Camera e Senato per gli 80 anni dell’apertura dei lavori dell’Assemblea Costituente.

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(Fonte video: Quirinale)