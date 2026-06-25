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Mattarella riceve rappresentanti delle comunità religiose: “Dialogo essenziale”

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha ricevuto questo pomeriggio al Quirinale i rappresentanti delle comunità religiose, in occasione della sottoscrizione del Patto “la via italiana del dialogo interreligioso”. “La vostra iniziativa porta e trasmette un messaggio di altissimo significato, in un tempo difficile. Il dialogo non soltanto è possibile, ma, perseguito con sincerità nel rispetto reciproco, produce comprensione e collaborazione vicendevole, dà vita a formule di convivenza ed è essenziale per rimuovere e bandire ogni forma di intolleranza”, ha dichiarato Mattarella.

tvi/mca3 (fonte video: Quirinale)

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