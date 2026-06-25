Morandini “Necessario parlare di equità di genere e sicurezza”





ROMA (ITALPRESS) – “Equità e sicurezza sono due tematiche di argomentazione necessaria nel mondo dello sport. È necessario che si parli di gender pay gap, l’equità di genere, il rispetto delle quote e la presenza femminile sono tematiche importanti che vanno sviluppate negli enti sportivi”. Così Maria Cecilia Morandini, presidente ASC-Attività Sportive Confederate, a margine dell’evento “Equità e sicurezza: le due leve dello sport che verrà”, promosso dalla stessa ASC, a Roma. “Per il safeguarding è necessario che non si rimanga più su regolamenti e normative ma che si passi a una cultura di diffusione nelle famiglie e nelle associazioni sportive”, conclude Morandini.

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