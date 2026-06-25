Nuova Control Room di Arpa Sicilia, Savarino “Monitoraggio veloce e costante”

PALERMO (ITALPRESS) – “La Control Room mette in rete una serie di sistemi che sono altamente innovativi e anche satellitari, oltre che i nostri dati in loco e le segnalazioni che arrivano pure dai cittadini”. Queste le parole dell’assessore regionale al Territorio e all’ambiente Giusi Savarino, intervenuta a margine del taglio del nastro della nuova control room di Arpa Sicilia presso la sede della Direzione Generale dell’Agenzia al Roosevelt. “Grazie a questa struttura avremo un monitoraggio veloce, costante e coordinato di tutti i sistemi del centro di Arpa al Roosevelt di Palermo. Questo è un modo per essere più celeri e vicini ai cittadini, che sono parte di questo sistema con le loro segnalazioni, oltre che un modo per acquisire e lavorare i dati in maniera coordinata, al fine di avere dettagli più precisi grazie ai quali, anche con l’uso dell’intelligenza artificiale del nostro Data Center, individuiamo e combattiamo le criticità sia a tutela dell’ambiente che della salute”, ha aggiunto.

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