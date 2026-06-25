Ultime News

25 Giu 2026 Da Cremona a Damasco, un violino per ridare un futuro al Conservatorio
25 Giu 2026 Alla Tencara la simulazione di un salvataggio in golena alluvionata
25 Giu 2026 Cremona laboratorio per la protezione civile: al via l’esercitazione nazionale “EXE PO”
25 Giu 2026 Treno guasto bloccato sotto il sole a Milano, passeggeri trasferiti fuori
25 Giu 2026 Costretta alle nozze combinate ancora minorenne e presa con la forza: marito a giudizio
Video Pillole

Riserva di Castelporziano, le torri Inwit monitorano qualità dell’aria e incendi

CASTELPORZIANO (ITALPRESS) – Una telecamera antincendio dotata di intelligenza artificiale e tre centraline IoT per il monitoraggio della qualità dell’aria a supporto della Riserva naturale di Castelporziano, alla porte di Roma. E’ l’esito di “MonitoriAmo la natura”, progetto di Inwit e Legambiente per la tutela dalla biodiversità, replicabile in tutta Italia, grazie al quale le torri per le telecomunicazioni – infrastrutture nate per la connettività digitale – diventano strumenti fondamentali per la sostenibilità e la tutela dei territori, generando un valore condiviso per ambiente e comunità.
xs6/f04/fsc/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...