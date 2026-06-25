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Roma Buskers Festival, dopo sei edizioni a Ostia arriva il nuovo format diffuso

ROMA (ITALPRESS) – Il Roma Buskers Festival cambia format per la sua settima edizione. Dopo sei edizioni di successo al Porto Turistico di Ostia, la manifestazione internazionale dedicata agli artisti di strada si trasforma in un festival diffuso, in attesa di approdare, dall’ottava edizione, in una nuova sede stabile.
col3/gtr
(Fonte video: ufficio stampa Roma Buskers Festival)

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