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Tg Economia – 25/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Pensioni, nel 2025 forte divario di genere
– Euro digitale, primo via libera dal Parlamento europeo
– Casa, nel primo trimestre prezzi in aumento
– L’inflazione torna a crescere, più costi per famiglie e imprese
fsc/azn

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