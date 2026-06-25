Video Pillole
Tg Lavoro & Welfare – 25/6/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Sanità, serve un’alleanza tra pubblico e privato
– 623 mila contratti programmati dalle imprese a giugno
– La Uila in campo contro lo sfruttamento in agricoltura
– Muinafest di Cosenza, focus di Confintesa su diritti e tutele
sat/fsc/azn
– Sanità, serve un’alleanza tra pubblico e privato
– 623 mila contratti programmati dalle imprese a giugno
– La Uila in campo contro lo sfruttamento in agricoltura
– Muinafest di Cosenza, focus di Confintesa su diritti e tutele
sat/fsc/azn
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