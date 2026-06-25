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Tg News – 25/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Terremoto in Venezuela, Italia invia la Protezione Civile
– Teheran accusa l’Italia e la Romania “Complici della guerra degli Usa”
– Treni, lavori e ritardi: Salvini chiede dimissioni Ad Ferrovie Donnarumma
– Ondata di caldo in Europa, disagi e malori: picco previsto Lunedì
– Caso Pifferi, definitiva la condanna a 24 anni
– Interprete ucciso a Milano, fermato 19enne nordafricano
– MotoGp, Pecco Bagnaia correrà per Aprilia dal 2027
– Inaugurato in Sicilia Iberdrola Fenix, impianto fotovoltaico da 243 MW
– Previsioni 3B Meteo 26 Giugno
azn

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